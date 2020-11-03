Fatma Mavi cinayeti: Fatma Mavi nasıl öldü? Fatma Mavi’nin katili kim?

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokak numara 26/9’daki dairede, önceki gün sabah saatlerinde patlama yaşandı, ardından da yangın çıktı. Yangın söndürüldüğünde, evin salonunda yerde yatan kısmen yanmış kadın cesedi de bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Fatma Mavi’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Peki, Fatma Mavi nasıl öldü?

Fatma Mavi nasıl öldü? İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Bahçelievler'de bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler cansız bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda katil Ergin A.'nın sevgilisi Fatma Mavi'yi önce boğduğu daha sonra da yaktığı ifade edildi. Fatma Mavi cinayeti…

FATMA MAVİ NASIL ÖLDÜ, FATMA MAVİ CİNAYETİ

İstanbul Bahçelievler’de, önceki gün patlamanın ardından yangın çıkan evde cesedi bulunan 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Patlamada öldüğü düşünülen Fatma Mavi’nin, korsan taksici erkek arkadaşı Ergin A. tarafından önce elleriyle boğulduğu, sonra da üzerine benzin dökerek yakıldığı belirlendi. Ergin A. ve birlikte benzin aldığı arkadaşı Ali İlkay S. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine geldi. Bulunan cesedin özel bir TV kanalında çalışan Fatma Mavi’ye ait olduğu belirlendi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri içeride kesif bir benzin kokusu aldı. Kokunun kaynağını bulmak için yapılan aramada, boş 5 litrelik pet su şişesi içerisinde benzin olduğu anlaşıldı.

‘KISKANÇLIK YÜZÜNDEN’

2 yıldır evde kiracı olarak yalnız yaşayan Fatma Mavi’nin bir komşusu polise, akşam eve bir erkekle geldiğini söyledi. Polis, eve birlikte girdiği kişinin Ergin A. (28) olduğunu belirledi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Ergin A.’nın Fatma Mavi ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla Ergin A.’yı gözaltına aldı.

Ergin A., ifadesinde, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, “Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla birlikte Taksim’e gittik. Daha sonra sabah 07.00 sıralarında eve geldik. Başka bir kadın yüzünden Fatma ile aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Tartışma sırasında kendimi kaybettim. Onu ellerimle boğdum. Ölmesi epey sürdü. Öldüğünü anlayınca arkadaşım olan Ali İlkay S.’yi çağırdım. Birlikte akaryakıt istasyonuna gittik. Burada Ali’ye para vererek 5 litrelik pet şişeye benzin aldırdım. Eve döndük. Ali eve girmedi. Ben yalnız girdim. Fatma’nın üzerine ve evin değişik yerlerine benzin döktüm ve yaktım. Bir anda parlama olunca ellerim ve kollarım da yandı” dedi.

Ergin A.’nın ifadesinin ardından, Ali İlkay S. de yakalanıp gözaltına alındı. 5 suç kaydı olan Ergin A.’nın, Mavi ile aralarında alacak verecek meselesi de olduğunu iddia ettiği belirtildi. Ayakta tedavi edilen Ergin A. ve Ali İlkay S.’nin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.