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Fatma hemşirenin kahreden ölümü! Nöbetteyken kalp krizi geçirdi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) |  13 Temmuz 2021 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 17:46

Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hemşire Fatma Sevim (28), nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sevim için görev yaptığı hastanede düzenlenen törende meslektaşları, gözyaşı döktü.


Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin nöroloji servisinde hemşire olarak görevli, 1 çocuk annesi Fatma Sevim, dün gece nöbetteyken aniden fenalaştı.
 
Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Sevim için bugün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
 
Törene Fatma Sevim’in eşi ve ailesi ile Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş ve hastane çalışanları katıldı. Meslektaşlarının duygusal anlar yaşadığı törende duaların ardından Fatma Sevim'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Söğüt köyüne götürüldü.
 
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