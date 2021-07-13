Fatma hemşirenin kahreden ölümü! Nöbetteyken kalp krizi geçirdi

Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hemşire Fatma Sevim (28), nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sevim için görev yaptığı hastanede düzenlenen törende meslektaşları, gözyaşı döktü.

Fethi Sekin Şehir Hastane si'nin nöroloji servisinde hemşire olarak görevli, 1 çocuk annesi Fatma Sevim, dün gece nöbetteyken aniden fenalaştı.

Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Sevim için bugün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.