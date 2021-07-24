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Fatma Girik ile ilgili son dakika açıklaması! Sağlık durumu...

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 15:23

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, göğüs rahatsızlığı şikayetiyle, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Girik'in menajerinden, ünlü sanatçının sağlık durumuma ilişkin yeni bir açıklama geldi.


Fatma Girik (80), geçtiğimiz günlerde Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.
 
Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
 
 
TABURCU OLDU
 
Oyuncunun menajeri Bircan Silan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Silan, "Canım Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor" dedi. 
 
5 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (Haber Global)
 

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