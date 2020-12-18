Fatma Girik: Film yönetmek istiyorum

12 Aralık’ta 78’inci yaşını kutlayan Türk sinema sının efsane ismi Fatma Girik , İstasyon dergisinin aralık sayısı için Bircan Silan Usallı’ya röportaj verdi. Usta sanatçı, hayatının hiçbir döneminde giyim kuşamı önemsemediğini söyledi: Şimdi şuraya dünyanın en şık, en güzel kadını gelsin; 5 dakika bakarız. Sonra, kafası çalışmıyorsa ve dünyayı algılayamamışsa sıkılır, sırtımızı döneriz. İnsanlar beni oyunculuğum ve güçlü kadın kişiliğimle tanıyor, giysilerimle değil. Bu da beni mutlu ediyor.

"BİN KERE YAŞASAM YİNE FATMA GİRİK OLURUM"

Fatma Girik, "Mücadele senin yaşamında çok önemli, değil mi?" sorusuna, "Yaşamım büyük bir mücadele ile geçti. Kendimi büyük savaşlar sonrasında var ettim. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum ve başka hiçbir şeye özenmiyorum. Bin kere daha yaşasam yine Fatma Girik olmak isterim. Yaptığım her şeyle gurur duydum. Günlük pişmanlıklarım dışında hiç pişmanlığım yok. Ama yapmak istediklerim var hâlâ. Bir film yönetmek istiyorum. Bir de Suna Kıraç’ı oynamak" yanıtını verdi.

Usta sanatçı, "50 yıl önce çektiğimiz filmleri saatlerce izliyoruz. Çünkü onlarda sevgi, saygı, şefkat var” dedi.

"MEMDUH BENİ SETTEN SEPETLEDİ"