Fatma Altınmakas olayı nedir? Fatma Altınmakas soruşturmasında zanlı serbest kaldı!

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde Fatma Altınmakas adlı kadın, eşi Kazım Altınmakas tarafından 14 Temmuz’da katledildi. 6 çocuk annesi olan Fatma Altınmakas’ın eşinin kardeşi Sinan Altınmakas’ın kendisine tecavüz etmesi nedeniyle 12 Temmuz’da Malazgirt Jandarma Karakolu’na giderek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu haberlerin ardından sosyal medyada Fatma Altınmakas’a ses ol kampanyası başlayınca, Fatma Altınmakas olayı ve detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas olayı nedir?

Pınar Gültekin cinayetinin ardından bir kadın cinayeti haberi de Muş’tan geldi. Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşandığı iddia edilen olayda Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi Sinan Altınmakas tarafından tecavüze uğradı ve eşi tarafından 7 aylık hamileyken öldürüldü. Fatma Altınmakas sosyal medyada gündem oldu. Eşinin kardeşinin tecavüze uğrayıp katledilen Fatma Altınmakas soruşturmasında zanlı serbest bırakıldı. Fatma Altınmakas olayı ve detayları…

FATMA ALTINMAKAS OLAYI

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşanan olayda Fatma Altınmakas namus cinayetine kurban gitti.

6 çocuk annesi olan Fatma Altınmakas katledilmeden iki gün önce, 12 Temmuz'da eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek Malazgirt Jandarma Karakolu’na giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından 14 Temmuz'da Fatma'dan kötü haber geldi. Eşi Kazım Altınmakas tarafından öldürüldü.

Fatma Altınmakas Malazgirt Jandarma Karakolu'na giderek şikayet ettikten sonra savcılıkta verdiği ifade de, eşinin erkek kardeşi Sinan Altınmakas'ın 3 ay önce kendisini telefonla hem taciz hem de tehdit ettiğini söyledi. Fatma Altınmakas ifadesinin devamında ise, ‘Benim yanıma geleceksin. Gelmezsen seni öldüreceğim. Sonra da kocanı öldüreceğim’ dedi. 3 ay öncesinde de bana karşı taciz saldırıları oldu. Ben kendisine karşı çıktığım için bana bir şey yapmadı. Ancak son 3 aylık dönemde beni, çocuklarımı ve eşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben de Sinan Altınmakas isimli şahısa karşı koyamadığım ve korktuğum için ne dediyse yapmak zorunda kaldım. Sinan Altınmakas isimli şahıs, benim evime geldiğinde çocuklara şeker ve para vererek onları dışarıya çıkartıyordu. Bu 3 aylık dönemde Sinan Altınmakas bana defalarca tecavüz etti. Ben Sinan Altınmakas isimli şahsı bana sürekli cinsel saldırıda bulunmasından kaynaklı şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Fatma Altınmakas’ın şikayeti üzerine aynı gün gözaltına alınan Sinan Altınmakas, tutuklama talebiyle sevk edildiği Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile 14 Temmuz’da serbest bırakıldı.Sinan Altınmakas’ın serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş ve bir kez daha ‘dosyadaki mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah oluşu, delilleri karatma ihtimalinin olmaması’ gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Sinan Altınmakas'ın tahliye edildiği gün, Kazım Altınmakas eşi Fatma Altınmakas'ın başına iki el eteş ederek eşini katletti.

FATMA ALTINMAKAS İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kadın cinayetleri platformları ve örgütleri, Fatma Altınmakas'ın serbest bırakılan tecavüzcüsü Sinan Altınmakas'ın tutuklanması için kampanyalar başlattı. Kısa sürede sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da desteklediği kampanya büyüdü. #FatmaAltınmakasasesol #FatmaAltınmakasiçinadalet #SinanAltınmakastutklansın hashtagleri ile vatandaşlar seslerini duyurmaya çalıştı.