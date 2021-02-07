Fatih Ürek'ten çocuk itirafı!

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. Ürek, çocuk itirafıyla şaşırttı.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. İlginç açıklamalarla dolu programda Ürek’in eğer çocuğu olsaydı “Manyak bir baba olurdum” açıklaması dikkat çekti.

Çok disiplinli bir insan olduğunu söyleyen Ürek, köpeğinin bile durup dururken havlayamayacağını söyledi.

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