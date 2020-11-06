06 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.180 0.00 EURO 10,0090 0.45
USD 8,4550 0.46 ALTIN 526,940 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fatih, Türkali-1’de sondaja başladı

06 Kasım 2020 Cuma - 8:32 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 8:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTwitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” dedi.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili “Nice seferlere, nice zaferlere!” paylaşımı yaptı.
 
Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, “Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun” dedi.
 

ETİKETLER

fatih sondaj türkali-1
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.