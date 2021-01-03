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Fatih'teki tarihi iş hanında çıkan yangında 1 kişi öldü

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 0:45 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 0:45

Fatih'te tarihi Balkapanı Hanı'nda çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Eminönü Tahtakale Mahallesi Balkapanı Sokak'taki  Balkapanı Hanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve  polis ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş hanında  kalan Mevlüt Türkan (71) yaşamını yitirdi.
 
Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek yangın ile incelemelerde  bulunduktan sonra Türkan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 
Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada, iş hanında henüz tespit  edilemeyen nedenle yangın çıktığı, ivedilikle itfaiye ve emniyet birimlerinin  sevk edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Yangına müdahale sonrasında hanın ikinci katında daha  önceden han bekçisi olarak görev yapmış, şu an bekçilik yapmayan Mevlüt Türkan  adlı vatandaşımız vefat etmiştir. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."  denildi.
 

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Fatih Balkapanı Hanı yangın
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