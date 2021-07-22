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Fatih'te trafo alev alev yandı!

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 8:32 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 8:32

İstanbul Fatih'te Fetihkapı tramvay durağı yakınındaki eski bir trafo alev alev yandı. Yangın, trafonun hemen yanında bulunan binaya sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Fatih Fetihkapı tramvay durağı yakınlarında bulunan eski bir trafoda meydana geldi.
 
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını trafonun hemen yan tarafında bulunan 2 katlı binaya sıçramadan kontrol altına aldı.
 
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın görgü tanığı  Mustafa Coşar, "Eski trafo binası bulunuyor. Burası tinerciler tarafından kullanılıyor. Biz kaç kere polise şikayette bulunduk. CİMER'e kadar yazdık. Bir ay önce yine yakılmıştı, bugün ikinci defa yakılıyor" dedi.
 
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İstanbul Fatih trafo
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