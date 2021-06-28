Fatih'te oyuncak deposunda yangın

İstanbul Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Uzunçarşı Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.