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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma! Bakanlık süreyi duyurdu!

26 Ağustos 2021 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 15:56

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ikinci köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma başlayacak. Çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere 75 günde tamamlanacak.


İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ikinci köprü olan ve günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı halatlarının değiştirilmesi amacıyla çalışma başlayacak. 
 
Bakım onarım çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece süreceğini duyurdu. 
 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca çalışmalar esnasında köprünün trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı da ifade edildi. 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, "Yoğunluğun en az olduğu gece saatlilerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" dendi. 

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