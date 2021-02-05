Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla Dünya Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor. Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü
AA | 05 Şubat 2021 Cuma - 1:20 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 1:20