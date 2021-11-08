Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Ozan URAL Buğra AKAY/ İSTANBUL ,(DHA) | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 7:22
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ
Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan
bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.
Köprünün ışıkları mavi ,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Akşam saatlerinde renklendirilen köprü ışıkları gün ağarıncaya kadar Azerbaycan bayrağı renklerinde yanacak.