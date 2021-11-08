08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.00 EURO 11,2030 -0.14
USD 9,6860 0.07 ALTIN 566,420 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

Ozan URAL Buğra AKAY/ İSTANBUL ,(DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 7:22

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.
 
 
 
Köprünün ışıkları mavi ,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Akşam saatlerinde renklendirilen köprü ışıkları gün ağarıncaya kadar Azerbaycan bayrağı renklerinde yanacak.
 
 

ETİKETLER

Azerbaycan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayrak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.