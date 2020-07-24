Fatih Sultan Mehmed, 567 yıl önce 29 Mayıs 1453’te şehri fethettiği gün ilk namazı Ayasofya’da kılmıştı. Kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra bugün ibadete açıldı. İlk cuma namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'ni ziyaret etti. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi nerede? Fatih'in türbesi nerede, hangi camide? Fatih Sultan Mehmet'in türbesine nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi ile ilgili merak edilenler...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün ibadete açılması ile vatandaşların akın ettiği önemli yerlerden biri de Fatih Sultan Mehmet Türbesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi. Mehmed fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve Min-bad (bundan sonra) tahtım İstanbul'dur diye buyurdu.
FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ NEREDE?
Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camii avlusunda yer alıyor. Restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camii Külliyesi avlusundaki türbesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle 2018 yılında yeniden ziyarete açılmıştı.