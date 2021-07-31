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Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:11 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 13:11

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladığı bildirildi.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından  yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i yeni hedefi Türkali-4'te" ifadelerine yer  verildi.
 
Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin  ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre  sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti.
 
İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950  metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53  günde tamamlanmıştı.
 
Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler  için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj  gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin 28 Mayıs'ta ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki  yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığı duyurulmuştu.
 
TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama  çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.  Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim  sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine  bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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Fatih sondaj gemisi Karadeniz Türkali-4 sondaj
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