Fatih Sondaj gemisi şu an nerede? Fatih Sondaj Gemisi’nin doğalgaz çıkardığı Tuna 1 kuyusu nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasının ardından Fatih Sondaj Gemisi ve Tuna-1 kuyusu hakkında yapılan araştırmalar arttı. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları kapsamında İstanbul'un Fethinin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmış, 30 Haziran Zonguldak'a ulaşan Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarında çalışmalarına başlamıştı.
FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?
Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.
Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.