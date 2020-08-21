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Fatih Sondaj gemisi şu an nerede? Fatih Sondaj Gemisi’nin doğalgaz çıkardığı Tuna 1 kuyusu nerede?

Fatih Sondaj gemisi şu an nerede? Fatih Sondaj Gemisi’nin doğalgaz çıkardığı Tuna 1 kuyusu nerede?