Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı!

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.

