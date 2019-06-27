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Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı!

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 13:14 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 13:14

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.


Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Doğu  Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG  Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı. 
 
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir  F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz’deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG  Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.
 
Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın  Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.
 

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