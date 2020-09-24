Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Fox TV Haber sunucusu Fatih Portakal hakim karşısına çıktı. Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla bir iddianame daha düzenlendiği ortaya çıktı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fatih Portakal avukatlarıyla geldi. Müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Gazeteci Fatih Portakal kimlik sorgusunda, emekli olduğunu belirterek aylığının 7 bin TL olduğunu ve İzmir 'de yaşadığını belirtti. Portakal savunmasında, "Sadece durum tespiti yapıldı. Bankaları ya da BDDK 'yı hedef almadım. Herhangi bir itham yok" dedi.

Hakimin, ceza verilmesi halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorması üzerine Fatih Portakal, "İstemiyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN BERAATİNİ İSTERİM"

Portakal'ın avukatı Ece Güner de "Suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Bir bankanın itibarının zedelenmesi gerekiyor, oysa banka adı bile geçmiyor." diyerek müvekkilimin beraatini talep etti.

BDDK avukatları ise "Şikayetimiz devam ediyor" diyerek davaya katılma talebinde bulundular.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN DA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Hakim, 6 Nisan tarihli paylaşımı nedeniyle Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan savcılıkça yeni bir iddianamenin birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildiğini belirtti. Hakimin, bu iddianameyi henüz incelemediklerinden kabul edilmediğini söylemesi üzerine Portakal'ın avukatları, "İncelemek isteriz. Ondan sonra savunma yaparız" dediler.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, söz konusu iddianamenin bu davayla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme, BDDK'nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddianamesinin incelemeye alınmasına ve kabulü halinde taraflara tebliğine de karar verilerek sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre verilmesine hükmedildi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ