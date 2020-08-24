Fatih Portakal depremi! Ayrıldığı doğrulandı

Fatih Portakal depremi. FOX TV 'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili görevi bırakacağı söylentilerine neden olurken Fatih Portal FOX TV'den ayrıldı mı soruları sorulmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan FOX TV ayrılığı doğruladı.

İşte gelen o açıklama:

...Değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portakal görevi süresince FOX’un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz...