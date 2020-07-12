Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının açıklanması ve Resmi Gazate'de yayımlanarak yürülüğe girmesinin ardından pek çok kişi Ayasofya'ya akın etti. Ayasofya'nın tarihi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi araştırılan konular araşında yer alıyor. Peki, Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi...

Danıştay'ın Ayasofya 'nın statüsünü bozan kararı, İstanbul 'da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfı olan Ayasofya Cami, yıllar sonra yeniden ibadete açıldı. Peki, Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi...

Ayasofya Camisi'nin Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesidir. Özü itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi vakıflarının vakfiyesidir. 65 metre uzunluğundaki, kimi kısımları ceylan derisi olan bu vakfiyede 12 caminin, bunlar arasında Ayasofya, Fatih, Zeyrek gibi camiler var, şifahanelerin, imarethanelerin, hastanelerin bütün gelir giderlerinin kayıtları var.

Osmanlı döneminde vakfiye yılda bir kez düzenlenen törenle açılıp herkesin huzurunda okunurdu ve vakfiyede yer alan şartların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilirdi. Vakfiyenin sonunda 'Eğer bu vakfiyeye uygun hareket edilmezse Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin laneti üzerine olsun' şeklinde meşhur bir bedduası da vardı.

Vakfiyenin dışı atlas ipektir, dışındaki kağıt ve deri ona yapıştırılmıştır. Kimi kısımları kağıt, kimi kısımları ceylan derisi üzerine Arapça olarak yazılmıştır. Türünün tek örneğidir. Ayasofya Vakfiyesi'nin 4 örneği var ve en eski olanı 1462 tarihlidir.

İŞTE FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİ

"Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun, vezir olsun bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için, bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağyir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir!