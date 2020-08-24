Fatih Belediyesi memur alıyor! Fatih Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Fatih Belediyesi 50 memur alıyor. Memur ve zabıta memuru kadrolarına en az önlisans mezunu memur alacak. Başvurular 31 Ağustos'ta başlıyor. Peki, Fatih Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Fatih Belediyesi memur alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Fatih Belediyesi memur alımı için başvurular başlıyor. Fatih Belediyesi memur ve zabıta memuru kadrolarında 50 personel alıyor. Peki, Fatih Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Fatih Belediyesi memur alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

FATİH BELEDİYESİ MEMUR ALIYOR!

Fatih Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Fatih Belediyesi 20 memur ve 30 zabıta memuru olmak üzere açıktan atama yoluyla 50 memur alacak.

FATİH BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Zabıta memuru kadrolarına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmama şartı bulunuyor.

FATİH BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Fatih Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 31 Ağustos 2020 gününden 04 Eylül 2020 günü mesai bitimine kadar Fatih Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecekler.

Elektronik ortamda, Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresinden de başvuruları ile ilgili detaylara ulaşılabilecek.

Adaylar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Fatih Belediye Başkanlığı adresine başvuru belgelerini gönderebilecek.