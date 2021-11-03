Fatih Aydın kimdir? Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın sorgulaması ne zaman yapılacak?

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul'a getirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi. Fatih Aydın'ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Fatih Aydın kimdir?
Fatih Aydın, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Çiftlikbank'ın yöneticilerinden biridir. Fatih Aydın, Çiftlikbank soruşturması kapsamında ''Bankacılık kanununa aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık'' suçlarından firari olarak aranıyordu.