Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı: Kardeşimin masasına oturtmadılar

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde şirket yönetimiyle alakası olmadığını söyleyen Aydın, Mehmet Aydın’ın kendisinin telkinleri sonrasında Türkiye’ye teslim olduğunu söyledi. Aydın ayrıca, kardeşi ve arkadaşının Uruguay’da uyuşturucu suçundan da soruşturma geçirdiğini anlattı. Aydın, “Mehmet Aydın’ın işlerinin büyümesiyle kendisine koruma tuttuğunu söyleyen Fatih Aydın, “Ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi oturtmadılar" dedi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın ’ın ağabeyi Fatih Aydın da önceki günlerde Türkiye’ye getirilerek tutuklanmıştı. Tutuklanan Fatih Aydın’a savcılıkta 24 soru soruldu. Sorulan uzun cevaplar veren Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın ile arasının çok iyi olmadığını, kağıt üzerinde ortak olduğunu şirkete herhangi bir sermaye yatırmadığını söyledi.

URUGUAY’DA UYUŞTURUCU VE KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

İfadesinde, Uruguay ’da olduğu dönemde yolda polisin kendisini durdurarak kardeşini sorduklarını anlatan Fatih Aydın, “Daha sonra da kız arkadaşımın dedesinin evinde olduğum anda evi aradılar. Ne olduğunu sorduğumda kardeşim Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında uyuşturucu konusuna ilişkin arama olduğunu söylediler. Ancak evde suç unsuru bulamadılar. Kardeşime Osman’a durumu sorduğumda, ‘hakkımızda dedikodu çıkarmışlar. Bizim uyuşturucuyla alakamız yok’ dedi. İfade verdiler. Hatırladığım kadarıyla aklandılar. Ancak daha sonra Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatıldı. Osman bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Ben de Mehmet ve ekibiyle bağlantımı kestim” dedi.

“İŞLER BÜYÜDÜKÇE KARDEŞİME ULAŞMAM ÇOK ZOR OLDU”

Uruguaylı bir sevgilisi olduğunu ve onunla evlendiğini anlayan Aydın, “Ortak çocuklarımız oldu. Başka başka işlerde çalışarak hayatımı idame ettirdim” dedi. Mehmet Aydın’ın işlerinin büyümesiyle kendisine koruma tuttuğunu söyleyen Fatih Aydın, “Ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi oturtmadılar. Bu nedenle Çiftlik Bank oyununa kaç kişi üye oldu, üyelerden ne kadar para alındı bilmiyorum” dedi.

“BENİM ALAKAM YOK MEHMET’LE GÖRÜŞÜN DEDİM”

Çiftlik Bank oyununu hiç oynamadığını ve nasıl oynandığını bilmediğini söyleyen Aydın, “İşler büyüdükçe herkes bayilik almak istiyordu. Hatta beni arayıp bayilik isteyen bile vardı. Herkese benim işlerle alakam yok. Mehmet Aydın ile görüşün diyordum” dedi.

KAYINPEDERİ DE ONU DOLANDIRMIŞ

Kardeşi Mehmet Aydın’ın yurtdışında oldukları sırada kayınpederi Hakan U.’nun kendisini dolandırdığını anlattığını söyleyen Aydın, “Kayınpederini Konya ’da bir çiftlik arsası almak için göndermiş. Ancak Kayınpederi Hakan U. çiftliği daha yüksek fiyattan aldığını söyleyerek kardeşimi dolandırıldığını söylemişti. Bahsedilen 17 trilyon para da budur” dedi.

“KARDEŞİM BENİM TELKİNLERİMLE TESLİM OLDU”

Hakkında istenen ceza ve Uruguaylı eşinin hamile olması sebebiyle Türkiye’ye dönmediğini anlatan Fatih Aydın, “Ben kardeşime bunlardan bahsedip, ‘sen git teslim ol. Bütün olan biteni anlat. Gereği neyse yapılır. Davandan haklıysan zaten ortaya çıkacaktır’ dedim. Çünkü bana Osman’ın ve kayınpederinin kendisini dolandırdığını söylüyordu. Kardeşim de telkinlerimle teslim oldu” dedi.

“BUNUN CEVABINI KARDEŞİM BİLİR”

Kimseyi dolandırmadığını ve örgüt kurup yönettiği iddiaları kabul etmediğini söyleyen Fatih Aydın, “Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde size anlattım. Mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir” dedi. (Milliyet)