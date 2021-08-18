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FAST, EFT, havale ücreti, kart aidatı, masraf ve komisyon yok! Tek tek açıklandı

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:45 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 14:46

Bankacılık ile ilgili önemli bir adım atılıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Kredi kartı aidat ödemesi yok. Ayrıca FAST, EFT ve havale ücretsiz olarak yapılıyor. Albaraka Türk gençler için harekete geçti. Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı "Trend Bankacılık" ile 18 ila 25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor.


Kredi kartı, EFT, havale gibi pek çok bankacılık işlemini kapsayan önemli bir kampanya hayata geçiriliyor. Hedef kitlesini 18-25 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu kampanyanın detayları açıklandı. 

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Trend Bankacılık'ta kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve havale ücreti gibi hiçbir  masraf bulunmuyor.             

  Trend kartlı gençler, en sevilen e-ticaret siteleri, dijital  platformlar, kahve zincirleri ve gençlerin tercih ettiği birçok markada indirim  fırsatına da ulaşabilecek. Bunun yanı sıra gençlerin aileleri ve yakınları  Albaraka şube ve ATM'lerinden gençlerin trend hesaplarına hiçbir masraf ve  komisyon ücreti olmadan para gönderebilecek.     

Trend kredi kartı ile Albarakalı gençler, yurt içi ve dışında  diledikleri gibi alışveriş yaparken, World üye iş yerlerinden Worldpuan  kazanmalarının yanı sıra taksit fırsatından da yararlanabilecek.     

 Temassız özellikli Trend ile toplamda 350 TL'ye kadar olan işlemlerini  şifresiz ve temassız olarak gerçekleştirebilecek olan gençler, yurt dışında ise  Mastercard logolu tüm ATM'lerde hesaplarına erişip para çekme ve alışveriş  yapabilme imkanının yanı sıra bulundukları ülkenin para birimiyle nakit  ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, gençler, Trend ile kartlarına TL  yükleyebilme, döviz ya da altın satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilecek.             

"Trend Bankacılık'ın bir diğer özelliği gençlerimizin geleceğine de  destek olması"       

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah  Utku, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata  geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:       

 "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya dönük çalışmalarımızı  sürdürüyoruz. Albaraka Türk olarak katılım bankacılığında bir ilki hayata  geçirdiğimiz Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz, masrafsız  bankacılık ile tanışacak. Trend kredi kartının avantajlarının yanı sıra Trend  Karlı Hesap ile Albarakalı gençler birikim yapabilecek, özel paylaşım oranları  ile yatırım imkanına sahip olacaklar. Trend Bankacılık'ın bir diğer özelliği ise  gençlerimizin geleceğine de destek olması. Trend Bireysel Emeklilik ile  gençlerimiz küçük birikimlerle gelecekleri için büyük yatırımlar yapabilecekler."    

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