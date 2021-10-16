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Fas ve Etiyopya Türk SİHA'sı istedi Mısır panikledi

16 Ekim 2021 Cumartesi - 8:37 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 8:37

Mısır'da Türk SİHA'sı korkusu. Türkiye'nin Fas ve Etiyopya’ya SİHA satacak olması Mısır’ı telaşlandırdı. Kahire yönetimi, satışı durdurması için ABD ve Avrupa ülkelerinden yardım talep etti.


Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satış sözleşmeleri imzalaması Mısır’ı telaşlandırdı.
 
Nil'deki bir hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya’ya SİHA sevkiyatına karşı çıkan Kahire yönetiminin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmak için yardım talep ettiği belirtildi.
 
Türkiye’nin sattığı İHA sistemlerinin Afrika’da dengeleri bozabileceğine vurgu yapan Mısırlı bir kaynak, Kahire ve Ankara arasında temas kurulmaya çalışılırken Etiyopya’ya SİHA satılmasının zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini savundu. (Yeni Akit)

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