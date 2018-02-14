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Fas’ta kadına yönelik şiddete karşı yasa onaylandı

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 18:31 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:31

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi kadına yönelik şiddet ile mücadele yasasını onayladı.


Parlamentoda düzenlenen olağan toplantıda sunulan "kadına yönelik  şiddet ile mücadele yasası" oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Oylamanın ardından konuşan, Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal  Kalkınma Bakanı Besime el-Hakkavi, "Hukuk devleti olma yolunda attığımız en  önemli adımlarından birine hep beraber şahit olduk. Kadına yönelik şiddet ile  mücadelede kurumsal tavır çok önemli bir yer tutacak. Bu yasa demokrasi ve adalet  değerlerini yükseltiyor." dedi.
 
Yaklaşık 15 senedir gündemde olan kadına yönelik şiddet ile mücadele  yasası, Fas’ta bu alanda alınan ilk yasa olma özelliği taşıyor. Yasa resmi  gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla  Rahyavi, tarafından geçen yıl kasım ayında paylaşılan raporda, Fas'ta 3,7 milyonu  evli olmak üzere yaklaşık 6 milyon kadının şiddete maruz kaldığı duyurulmuştu.

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