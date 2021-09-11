Faruk Özçelik kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik nereli, kaç yaşında, evli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Peki, Faruk Özçelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Faruk Özçelik’in mesleği nedir? İşte Faruk Özçelik hayatı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç yeni atama kararı yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli, evli mi?

FARUK ÖZÇELİK KİMDİR?

Faruk Özçelik 1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet Bölümlerini bitirdi.

Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.