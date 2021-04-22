Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kripto para dolandırıcılığı iddiası!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, ailesi, yaşı merak ediliyor. Para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapanıp, yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesilince Faruk Fatih Özer hakkında merak edilenler arttı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yurtdışına mı kaçtı?

Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli sanal kripto para borsası kullanıcıları, mağduriyet yaşıyor. Hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar savcılıklara ulaşarak şikayette bulundu. Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik” dedi. Peki, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

FARUK FATİH ÖZER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.

SİTEYE ERİŞİLEMİYOR

Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.