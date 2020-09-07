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Farah Zeynep Abdullah’tan Reynmen'e esprili yanıt
Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'la ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncunun Reynmen cevabı sosyal medya fenomenini kızdırdı. Aktaş'ın tepkisini ise güzel yıldız ti’ye aldı.
Farah Zeynep Abdullah (30) ve Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24), bir parkta tenis oynarken objektiflere takılmış, İkilinin bu halleri "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.