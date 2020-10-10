Farah Zeynep Abdullah isyan etti! 'Bir salın...'

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, insanların kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı:

"Kilo verince aa hasta mısın? Kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa"

Kilo verince aa hasta mısın kilo alınca oo maşallah üüf kilo muhabbeti bitsin bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bi salın yaa — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) October 9, 2020

Ardından gelen yorumlar için de tekrar paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Canlarım genel bişi dedim demin dış görünüş baskısından bıktık diye, siz niye beni teselliye girdiniz, saçmalamayalım" ifadesini kullandı.