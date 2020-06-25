Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk mı yaşıyor?

30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (25) birlikte görüntülenince, yeni bir aşk mı doğuyor sorularına neden oldu. İkili bir bahçede eğlenceli tenis oynarken görüntülendi.

Demirkol ile yollarını ayıran 30 yaşındaki oyuncu, 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülendi. Bir parkta tenis oynarken eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekerken, yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu da akıllara getirdi.

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı.

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.