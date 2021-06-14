Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu!

"Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar." Oyuncuya, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.

"HALA İNANAMIYORUM"

Ardından takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmayan Farah Zeynep Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şok oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi.

Güzel oyuncu, sözlerine; "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşler kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" diye devam etti.