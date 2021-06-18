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Farah Zeynep Abdullah çıldırdı! 'Küçük düşürüldüm'

Farah Zeynep Abdullah çıldırdı! 'Küçük düşürüldüm' Farah Zeynep Abdullah, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı.
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