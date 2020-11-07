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Farah Zeynep Abdullah: Acayip bir baskı kuruluyor

07 Kasım 2020 Cumartesi - 9:02 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 9:13

Yaşadığı bağırsak mantarı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, “Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili” dedi


Farah Zeynep Abdullah, Elle dergisine kapak oldu. Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşayan oyuncu, “Ayağım neyse de bağırsak mantarıyla psikolojim de çok bozuldu o dönem.
 
Kilo verince ah yazık kilo al, alınca da bir beğenmemezlik. Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?” dedi.
 
Estetik operasyonu geçirmediğini belirten Abdullah, “Gerçek olanı güzel buluyorum. Bir de dikkat ettim mesela annemin de benim de en beğendiğimiz kadınlar ve oyuncular, doğal haliyle yaş alanlar” diye konuştu.
 
Hayvanlar üzerinde deney yapan kozmetik markalarından gelen teklifleri kabul etmediğini söyleyen oyuncu, “Doğal ve faydalı olayım. Olacaksam öyle örnek olayım, çünkü ister istemez örnek oluyorsunuz, ün bir güç” açıklamasını yaptı.

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