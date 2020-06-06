Famotidin corona virüsü tedavisinde işe yarıyor mu? Famotidinin ilacı hangi hastalıklarda kullanılır?

İngiltere'de mide ilacı corona virüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi. İngiltere'de corona virüs salgınına ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, (Covid-19) hastası 10 kişi evde mide ekşimesi ilacı ile tedavi edildiğini ve iyileşme belirtisi gösterdiğini duyurdu. Famotidinin ilacı hangi hastalıklarda kullanılır? Famotidin corona virüsü tedavisinde işe yarıyor mu?

İngiltere'de corona virüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut’da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 corona virüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi. Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Famotidinin ilacı hangi hastalıklarda kullanılır?

24-48 SAATTE İYİLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin koronavirüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı.

FAMOTİDİN İLACININ ETKİLERİ

Hem asit konsantrasyonunu hem de gastrik sekresyon hacmini azaltır. Famotidin bazal ve nokturnal gastrik sekresyonu inhibe ettiği gibi gıdalarla ve pentagastrin ile uyarılmış asit sekresyonunu da inhibe eder. Famotidin açlık veya tokluk serum gastrin düzeylerini minimal düzeyde etkiler. Famotidinin biyoyararlığı % 40-45 kadardır. Oral uygulamadan 1-3 saat sonra maksimum plazma konsantrasyona ulaşır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2.5-3.5 saattir. Famotidin karaciğer ve böbrekler (% 65-70 oranında) yolu ile itrah edilir. Verilen dozun % 20-30’u değişmemiş olarak atılır.

FAMOTİDİNİN İLACI HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Duodenum ülseri,

Tekrarlayan duodenum ülseri,

Benign gastrik ülser,

Patolojik hipersekretuar durumlar (Zollinger-Ellison sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi).