Fal ve büyü skandalında karar! 625 bin lira dolandırılmıştı

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİYLE DOLANDIRDILAR'

Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmada müşteki avukatı 'Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilimi dolandırıcılık kastıyla hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. Zararımız giderilmemiştir, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Sanık avukatları ise duruşmada, müvekkillerinin suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını öne sürerek müvekkillerinin ayrı ayrı beraat etmesi yönünde talepte bulundu. Son sözü sorulan sanık Sevgin Mükerrem Ünlücan ve Hatice Defne de mahkemenin beraat kararı vermesini istedi.

MAHKEMEDEN 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS VE 2 BİN 80 LİRA PARA CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 2 bin 80 lira para cezasına çarptırırken diğer sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Sanık Irmak Avşar

NE YAŞANDI?

Yaşam koçu olduğunu söyleyen Sevgin Mükerrem Ergüneş, müşteki Işıl Avşar'la, diğer tutuksuz sanık olan arkadaşı Irmak Avşar aracılığıyla tanıştığını, müştekinin kendisini ilk aradığında Irmak'ın akrabası olduğunu söylediğini, müştekinin fal baktırmak istediğini söylediğini ve kendisinin de küçük ücretler karşılığı fal baktığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Sevgim Mükerrem Ergüneş savunmasının devamında 'Müşteki, erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Kendisinin sorunlarını dinledim, onu yönlendirdim ve telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde bana teşekkür etti. Hatta çiçek bile göndermişti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Ben, müşteki ile yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım, suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.

'ART NİYETLİ OLSAYDIM...'

Diğer sanık Hatice Defne Balcı'nın hesabına gönderilen parayla ilgili ise sanık Ergüneş 'Işıl Avşar'ın, altı aylık süre zarfında arkadaşımın hesabına 625 bin 650 lira gönderdiği doğrudur. İlk eşimden dolayı aramızda problem vardı. Bu nedenle arkadaşım Hatice'nin hesabını kullandım' dedi. Sanık Ergüneş, diğer sanıklara komisyon verdiğini kabul etmezken 'Kötü niyetli biri olsaydım, paraları elden talep ederdim. Banka yolu ile tahsil etmezdim' şeklinde konuştu.

'OLAYLA ALAKAM YOK'

Sanık Hatice Defne Balcı ise, bir arkadaşı aracılığıyla Sevgin Mükerrem Ergüneş ile tanıştığını ve Sevgin'in kendisinden kart çıkarmasını istediğini belirterek 'Kartı çıkardıktan sonra şifre ile birlikte kendisine verdim. İlk başlarda hesabıma gelen bir miktar parayı ben çekip Sevgin hanıma vermiştim. Sonraki aşamalarda kartı ve şifreyi ona verdiğim için o çekmiştir. Kendisi, sevdiğim bir ablamdı. Ona güvendim' dedi. Hesabındaki paradan hiçbir çıkarı olmadığını söyleyen Balcı, diğer sanık Irmak Avşar ile kafede iki kez karşılaştığını iddia ederek, 'Kendisi sosyal medya fenomenidir. Irmak Avşar'ın hesabından, benim hesabıma para havale edilip edilmediğini bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

'DEDİKLERİ ÇIKINCA İNANDIM'

Müşteki Işıl Avşar ise Instagram 'daki sosyal medya hesabında dolaştığı sırada, Irmak Avşar'a ait 'Zilan Irmak Avşar' kullanıcı adlı sayfayı gördüğünü ve sayfada, 'Sevgin ablam fal bakıyor' yazdığını ve sayfayı takip etmeye başladığını söyledi. Müşteki ifadesinin devamında 'O sırada eski erkek arkadaşımla aram iyi değildi. Sayfada, fal bakan kişinin telefon numarası paylaşılmıştı. Sanık Irmak Avşar ile herhangi bir akrabalığım yoktur. İlandaki telefon numarasını aradım. Sanık Sevgin ile görüştüm. Bana yıldızname falı baktı. Erkek arkadaşımın üç gün içinde arayacağını söyledi. Gerçekten de üç gün sonra erkek arkadaşım beni aradı ve kendisi ile sadece konuştuk. Bu sürede Sevgin hanım bana güven verdi' dedi.

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş

'625 BİN LİRA DOLANDIRILDIM'

Müşteki Işıl Avşar sonrasında sanık Ergüneş'in kendisini aradığını belirtirken 'Bana, 'Adıyamanlı bir hoca var, senin falına baktırayım' dedi. Benden bir miktar para isteyince gönderdim. Sonraki aşamalarda peyder pey bu şekilde para gönderdim ve yanına gittim. İki üç kez yıldızname baktı. Diğer işlemlerde ise büyü olduğunu söyleyerek bana telkinde bulundu. Kendisi bana, benden aldığı paraları hocaya gönderdiğini söylüyordu. Sanık Sevgin görüşme aşamasında, yapmış olduğu işlem başarısız olduğunda, parayı iade edeceğini söylemişti.' şeklinde konuştu. 'Kendisine toplamda 625 bin lira para gönderdim.' diyen müşteki, zararının karşılanmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.