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Fakir sandığı babasından 12 milyon liralık miras kaldı

27 Haziran 2021 Pazar - 16:54 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 16:54

Yıllarca eşine ve çocuklarına çok fazla para vermeyen ve fakir gibi yaşayan adamın ölümünün ardından şok gerçek ortaya çıktı. Mısır'da kendisine kalan mirası duyan evlat şaşkınlıktan bayıldı.


Mısır'da yaşamı boyunca maddi durumu iyi değilmiş gibi davranan, eşine ve çocuklarına pek para vermeyen bir adam hayatını kaybedince şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Adı açıklanmayan adamın bankada 22 milyon Mısır lirası (yaklaşık 12 milyon TL) olduğu öğrenildi.
 
FAKİR GİBİ BİR HAYAT YAŞIYORDU
 
Gulf Today'in aktardığına göre Mısırlının eşi, oğlu ve kızı yıllarca borçlarının olduğunu sanarak yaşamlarını sürdürdü. Zira 25 yıl boyunca bir Körfez ülkesinde çalışan baba, ailesine çok az para veriyor ve maddi imkanları zayıfmış gibi bir hayat yaşıyordu.
 
MİRAS SÜRPRİZİ
 
Haberde, Sevhac kentindeki bir köyde yaşayan aileye, adamın ölümünden bir ay sonra bankadan mektup geldiği yazıldı. Ancak hane halkı bankaya borçlu olduklarını düşündü. Ailenin oğlu meseleyi görüşmek için bankaya gidince miras süpriziyle karşılaştı.
 
Görevli, adama, babasının bankada 22 milyon Mısır lirası olduğunu söyledi. Şoke olan şanslı evlat bayılıp hastaneye kaldırılsa da durumu iyi. Gulf Today, ailenin bankaya gidip parayı temin ettiğini bildirdi. (Independent Türkçe)

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