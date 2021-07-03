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Faizsiz olacak! Vadeli sisteme geçiliyor, yeni dönem...

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:29 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 13:29

Faizsiz sisteme geçiş ile ilgili açıklama geldi. Yeni dönem başlıyor. Vadeli satış sistemine geçilecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor.


Kredili sistemden vadeli satış sistemine geçiş için alt yapı  çalışmalarını yürüten Tarım Kredi, katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel  kişilikte sistemini faizsiz hale getirmeyi hedefliyor.
 
 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yaptığı açıklamada, kooperatiflerin bir taraftan tarımın finansmanı  noktasında çiftçiyi desteklerken, aynı zamanda da tarımsal girdileri kendi  tesislerinde üreten ve çiftçiye ulaştıran bir yapı olduğunu söyledi.
 
 Tarım Kredi'yi faizsiz bir sisteme dönüştürmek için çalışmalar  yürütüldüğünü belirten Poyraz, "Tarımın finansmanı anlamında tarımsal girdilerin  işlerinde finans maliyeti önemli bir yer tutuyor. Biz kendimize hedef olarak  Tarım Kredi'nin ya kendisini faizsiz bir sisteme dönüştürmesi ya da ayrı bir  katılım bankası formatında yapılandırarak faizi Tarım Kredi'nin dışına çıkarma  noktasında çalışmamız var." dedi.
 
Poyraz, uyguladıkları yüzde 6 sabit oranlı faiz maliyetli kredi  kullandırma işleminin faizsiz sistem için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
 
Satışlarını kredili satıştan vadeli satışa dönüştürmek için alt yapı  çalışmaları yaptıklarını anlatan Poyraz, şunları kaydetti:
 
 "Satışlarımızı kredili satıştan vadeli satışa döndürme gibi  altyapımızı düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem artık öngörülebilir, çiftçi  açısından maliyetlerinin işe başladığı zaman ve borcunu ödediği zaman tamamen  hesaplanabilir, ayrıca faizsiz olarak hesaplanabilir sistemi inşallah Tarım  Kredi'ye getireceğiz. Bununla ilgili Sabahattin Zaim Üniversitesinde ciddi bir  ekiple akademik olarak çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda da kamuoyuna kat  ettiğimiz mesafelerimizi, attığımız adımları paylaşacağız. Ama nihai olarak  hedefimiz Tarım Kredi'ye katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikle  bu sistemi faizsiz hale getirmek."
 
Poyraz, 300 milyar lirayı aşan bir tarımsal hasıla olduğunu, bu  durumun katılım bankacılığı açısından da çok ciddi bir pazar oluşturduğunu dile  getirdi.
 
Bu çalışmanın Türkiye'deki katılım bankacılığının gelişimine de çok  ciddi katkıları olacağını kaydeden Poyraz, "Katılım bankalarının faaliyetlerine  baktığımız zaman neredeyse yok denecek kadar az. Biz Tarım Kredi olarak katılım  bankalarının girmekten çekindiği, imtina ettiği, halbuki olması gereken bu pazarı  inşallah kendimiz sorumluluk üstlenerek katılım bankacılığı anlamında, faizsiz  sistem anlamında, inşallah bir model inşa etme gayreti içinde olacağız.  İnanıyorum ki Türkiye'deki katılım bankacılığının gelişimine de çok ciddi  katkımız olacak." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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