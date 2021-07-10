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Faizsiz kredi müjdesi! Başvuran alıyor, 3 yıl ödeme yok...

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:19 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 11:33

Kredi çekmek isteyenlere güzel haber! Faizsiz kredi fırsatı sunuldu. Başvuran alıyor. 3 yıl ödeme yok. Başvuru süresi uzatıldı. Yeni tarih 6 Ağustos olarak belirlendi. 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız kredi fırsatına ilişkin açıklama geldi. Geri ödemesi 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. 30 bin ile 75 bin lira arasında değişen mikro ve küçük ölçekli işletmelere sağlanacak destek ile ilgili KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, "Daha fazla işletmenin bu programımızdan yararlanması amacıyla süre uzatımı kararı aldık." dedi. İşte kredi fırsatının detayları...


Sıfır faizli, 3 yıl geri ödemesiz, teminatsız kredi fırsatı sunuluyor. Başvuru süresi 28 gün uzatıldı ve konuya ilişkin açıklama geldi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere  yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı. 
 
KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü  tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik Hızlı Destek  Programı başlatmıştı.  İlk başvuruları 3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı  genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge  sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21  Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı.
 
Programın ikinci fazında  bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.  KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AA muhabirine, daha fazla işletmenin  bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyledi. Kurt,  "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya  davet ediyoruz." dedi.
 
GELİR KAYBI KRİTERİ
  
İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki  bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük  işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve  bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci  bileşen kapsamında değerlendiriliyor. Programdan yararlanmak için işletmelerin Kovid-19 salgınından önce  faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması  gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine  bakılmayacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı  olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı  toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne  bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden  de muaf olacak.
  
SIFIR FAİZLİ VE TEMİNATSIZ KREDİ
 
 Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de  yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek  programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve  sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya  kadar ilave destek verilecek. Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe Devam Kredisi"ni 250 bin  liraya kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi  alanlar program kapsamında olacak. Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların,  yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine  uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu  kabul edilecek.
 
BAŞVURU İÇİN BEYANA BAKILACAK
 
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK  borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya  taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek.  KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren  işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek. 3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları  karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.  Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar  devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.  Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler,  programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını  gerçekleştirebilecek.
 

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