Faizsiz kredi müjdesi! 1 yıl ödemesiz, resmen duyuruldu...

Faizsiz ve bir yıl boyunca ödemesiz kredi müjdesi geldi. Resmen duyuruldu 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Bir senenin sonunda ise 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemeler yapılacak. Detaylar belli oldu Bankalar da açıklandı. Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası'ndan alınacak. KOSGEB tarafından İzmir'de depremzede esnafa kredi desteği sağlanacak.

Faizsiz ve 1 yıl ödemesiz kredi müjdesi geldi. 100 bin liraya kadar açıklanan bankalar dahilinde kredi kullanılabilecek. Detayları da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir 'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından devletin depremzedelere yönelik destekleri sürdürdüğüne işaret etti.

100 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ VE 1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOSGEB tarafından depremzede esnafa kredi desteği sağlanmasına karar verildiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında KOSGEB bir çalışma gerçekleştirdi. KOSGEB tarafından, depremden etkilenen esnafımıza, faizsiz ve bir yıl ödemesiz olmak koşuluyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı tanınacak. Böylece, esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanacak. İnşallah bu krediyle, kullanılmaz hale gelen işletmelerimiz tekrar ekonomiye kazandırılacak."

KREDİNİN DETAYLARI

Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnafın iş yerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alması gerektiğini belirten Dağ, şu bilgileri verdi:

"KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacaktır. Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza yansımayacak ve KOSGEB tarafından karşılanacaktır."

HANGİ BANKALAR DAHİL?