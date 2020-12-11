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Faizsiz kredi müjdesi! 1 yıl ödemesiz, resmen duyuruldu...

11 Aralık 2020 Cuma - 13:32 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 13:56

Faizsiz ve bir yıl boyunca ödemesiz kredi müjdesi geldi. Resmen duyuruldu 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Bir senenin sonunda ise 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemeler yapılacak. Detaylar belli oldu Bankalar da açıklandı. Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası'ndan alınacak. KOSGEB tarafından İzmir'de depremzede esnafa kredi desteği sağlanacak.


Faizsiz ve 1 yıl ödemesiz kredi müjdesi geldi. 100 bin liraya kadar açıklanan bankalar dahilinde kredi kullanılabilecek. Detayları da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan  depremin ardından devletin depremzedelere yönelik destekleri sürdürdüğüne işaret  etti.
 
100 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ VE 1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOSGEB tarafından depremzede  esnafa kredi desteği sağlanmasına karar verildiğini bildiren Dağ, şunları  kaydetti:
 
"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında  KOSGEB bir çalışma gerçekleştirdi. KOSGEB tarafından, depremden etkilenen  esnafımıza, faizsiz ve bir yıl ödemesiz olmak koşuluyla 100 bin liraya kadar  kredi imkanı tanınacak. Böylece, esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana  ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanacak. İnşallah bu  krediyle, kullanılmaz hale gelen işletmelerimiz tekrar ekonomiye kazandırılacak."
 
KREDİNİN DETAYLARI
 
Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnafın iş yerinin zarar  gördüğüne dair hasar belgesi alması gerektiğini belirten Dağ, şu bilgileri verdi:
 
"KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar  gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek  Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin  liraya kadar kredi imkanı sunulacaktır. Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu  yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu  pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza  yansımayacak ve KOSGEB tarafından karşılanacaktır."
 
HANGİ BANKALAR DAHİL?
 
Kredi kullanımında ilk bir sene geri ödeme yapılmayacağını, bir  senenin sonunda 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemelerin  gerçekleştirileceğini bildiren Dağ, "Şu an için programa dahil olan bankalar;  Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası  ile Yapı Kredi Bankası şeklindedir. KOSGEB tarafından, görüşmeler  sürdürülmektedir. En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi devreye alınacak ve  depremden etkilenen esnaflarımız kendilerine sunulan imkandan faydalanacaklardır.  Devletimiz, depremin olduğu andan itibaren tüm gücüyle İzmir’in ve İzmirlilerin  yanında olmuştur ve olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
 

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