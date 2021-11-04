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Faizsiz kredi imkanı! Sadece kasımda geçerli, 90 bin TL 0 faiz ile...

04 Kasım 2021 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 11:30

Faizsiz kredi kullanımı sağlanıyor. 90 bin TL kredi 0 faiz ile 12 ayda ödeniyor. Kampanyanın detayları açıklandı. Nakit indirimi de bulunuyor. Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.


Sınır faizli kredi imkanı. 12 ay vadeli olarak 90 bin TL kullanılabiliyor. Kampanyanın detayları açıklandı. İsteyen herkes yararlanabiliyor. Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.

Citroen açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL’ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
 
 
Citroen C3 modeli ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 202 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 265 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kasım ayında yeni sahiplerini bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
 
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 80 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla kasım ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 246 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
 

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