Faizsiz kredi fırsatı! Resmen duyuruldu, başvuran alıyor

Kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat! Resmen açıklandı. Faizsiz kredi kullanımı sağlanıyor. Halkbank kredi kararını vatandaşlara duyurdu. Faizsiz kredi dışında yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanımı da mümkün. Esnafa, kira ve hibe desteğinin ardından kredi kolaylığı geliyor. Halkbank kredilerde yüzde 50 faiz indirimi yapacak. Genç esnafa 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek. Geleneksel mesleklere faizsiz kredi verilecek. Ekipman, makine, hammadde alımlarının karşılanması için 30 bin liraya kadar verilen kredilerde de faiz sıfırlanacak.

Halkbank'tan kredi kararı! Faizsiz kredi kullanımı sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlandı. Sıfır faiz ile 100 bin liraya kadar kredi kullanımı mümkün.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe desteğinin ardından 1 Ocak 2021 itibarıyla 2.5 milyon esnaf için kredi muslukları da açılıyor.

Kararnameye göre gelecek yıl esnafa Halkbank 'tan yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanacak. Halkbank'ın kredi ve kefalet kooperatifi kefaletiyle veya doğrudan kullandırdığı ve bakiyesi 2021'e devreden kredilerde de faiz indirimi uygulanacak. Bankanın KKTC 'de faaliyet gösteren şubeleri de esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnafa verilen kredilerde yine indirimli faiz oranından kredi kullanabilecek. Bakiyesi 2021'e devreden kredilere 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 arasında TESKOMB aracılığıyla ya da doğrudan kullandırılan kredilere piyasa faizinin yüzde 50'si oranında indirim yapılacak.

FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi esnaf ve sanatkarlar destekten faizsiz olarak yararlanacak. Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve belge kapsamında son 1 yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyenler, önceki yıllarda kullandıkları kredilerden bakiyesi devam edenler ve yeni kredi kullanımları için faiz ödemeyecek.

Uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşın altındaki genç girişimci esnaf ve sanatkâra 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Bunun için KOSGEB 'in onayladığı projeyi sunmaları gerekiyor. Bu destekten bakiyesi gelecek yıla devreden kredi borcu olanlar yararlanamayacak. Makine, demirbaş alımı, ekipman, işyeri modernizasyonu, hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılan 30 bin liraya kadarlık kredide de gelecek yıla devredenler için faiz yüzde sıfır olacak.

Kararnamede, salgınla mücadele döneminde kullandırılan indirimli kredilerin dövize yönlendirildiğine yönelik tespitlere karşı da önlem alındı. İndirimli ve faizsiz kredinin, faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda, başka bir kredi verende veya herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağı taahhüt edilecek.

BİR YILDA İKİ DEFA

Geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yılda en fazla iki defa indirimli kredi kullandırılabilecek. Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu olanlar, yeniden yapılandırma kapsamında kredi borcu olup geri ödeme süreci devam edenler indirimli kredi kullanamayacak. Bu borçların tamamını yatırmaları durumunda indirimli kredi alabilecekler. Son 5 yılda hibe ve faiz desteğinden yararlananlar da indirimli kredi alamayacak. Bu uygulamadan KOSGEB'in Acil Destek Kredisi programı kapsamından yararlananlar muaf olacak. (Ekonomi)