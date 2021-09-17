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Faizsiz kredi fırsatı! 1 yıl ödeme yok son tarih...
Kredi kullanacaklar için güzel haber! Ziraat Bankası'ndan kredi hamlesi geldi. Faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. İlk yıl herhangi bir ödeme yapılmıyor. 84 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Faizsiz kredinin üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor.
Son dakika faizsiz kredi açıklaması! Kredi kullanacaklar için güzel haber geldi. Faizsiz olarak veriliyor, 1 yıl ödeme yok. Üst limit 150 bin lira olarak belirlendi. Vadesi 84 ay. Köye dönüş kredisi yoğun ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor.