Faizsiz kredi fırsatı! 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli...

Kredi kullanacaklar için güzel haber! Ziraat Bankası'ndan kredi hamlesi geldi. Faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. İlk yıl herhangi bir ödeme yapılmıyor. 84 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Faizsiz kredinin üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Köye dönüş kredisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor.

Faizsiz ve bir yıl boyunca ödemesiz kredi müjdesi geldi. Resmen duyuruldu 150 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Kredi paketi ile ilgili detaylar belli oldu. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacak. Faizsiz kredi vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Başvuru süreci devam ediyor.

Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.

32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI

Ziraat Bankası açıklamasına göre, 2020 Eylül'de hayata gerilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

Açıklamada projenin gelişimine ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü imzalayarak projemizi başlattık. Bugün protokol imzalayarak projeye katılan valiliklerimizin sayısı 32’ye ulaştı. Potansiyel üreticilerin belirlenmesi, hayvan seçimi, yem alınacak ve et satılacak firmaların belirlenmesi gibi gerekli hazırlıklarını tamamlayan valiliklerimizin bulunduğu 14 ilimizde üreticilerimiz kredi kullanarak koyunlarını teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticimize teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Valiliklerimizden aldığımız geri bildirimler, üreticilerimizin projeye olan yoğun ilgisi ve kısa sürede geldiğimiz aşama, projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.