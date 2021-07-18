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Faizsiz kredi! Ek maliyet, masraf, komisyon yok

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 12:55 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 12:55

Kredi fırsatı! Faizsiz olarak kredi desteği sağlanıyor. Herhangi bir maliyet, masraf, komisyon ödenmiyor. Borcunu vadesinde düzenli olarak ödeyenlerin ödüllendirilmesi maksadıyla Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Tarım Kredi üreticilere bu yıl 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sağladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz." dedi.


 
Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Herhangi bir ek ödeme yapmadan kredi kullanılabiliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri  (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bu yılın ilk yarısında üreticilere  600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sunduklarını bildirdi. 
 
Poyraz, yaptığı açıklamada, tarladan sofraya gıda  zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet ettiklerini  söyledi.
 
Tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum,  yem, motorin, gübre gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını kaliteli, güvenilir,  uygun kredi imkanlarıyla karşıladıklarının altını çizen Poyraz, ekimden hasada  üreticilere teknik destek sağladıklarını, hasat sonrası ise çiftçilerin  ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak pazarlama sorunlarına çözüm  getirdiklerini anlattı.
 
 Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarında meydana gelen  dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla 2019'da Hazine ve  Maliye Bakanlığının da desteğiyle "tarımsal girdilerin sabit oranla  kredilendirilmesi" uygulamasını başlattıklarını anımsatarak, şu anda akaryakıt  haricindeki tüm girdilerin sabit oran üzerinden kredilendirildiğini ifade etti.
 
 Tarım Kredi'den çiftçiye alternatif krediler sunuluyor
 
Kooperatif ortaklarına sunulan yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye  alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Poyraz, şöyle devam  etti:
 
"Bu çerçevede, kredi kullanan ortaklarımızın ödeme alışkanlığının  pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli olarak ödeyenlerin ödüllendirilmesi  maksadıyla Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatmıştık. Bu  yıl içinde ortaklarımızın kısa vadeli motorin ihtiyaçlarının faizsiz ve herhangi  bir maliyet, masraf, komisyon gibi yansıtılmadan karşılanması amacıyla Hasat  Vadeli Motorin Kredisi, ortakların kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması  amacıyla Kısa Vadeli Yem Kredisi, üreticilerin Kurban Bayramı öncesindeki yem  ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla da Kurban Vadeli Yem Kredisi  gibi yeni faizsiz kredi ürünlerini ortaklarımızın kullanımına sunduk."
 
Poyraz, söz konusu faizsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle  karşılandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
 
 "Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak  amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında  225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında  Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve  yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece  ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını  karşılamaları amacıyla toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkanı  sağlamış olduk. Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz  kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz."
 

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