Faizsiz kredi! Ek maliyet, masraf, komisyon yok

Kredi fırsatı! Faizsiz olarak kredi desteği sağlanıyor. Herhangi bir maliyet, masraf, komisyon ödenmiyor. Borcunu vadesinde düzenli olarak ödeyenlerin ödüllendirilmesi maksadıyla Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatıldı. Tarım Kredi üreticilere bu yıl 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sağladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Herhangi bir ek ödeme yapmadan kredi kullanılabiliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bu yılın ilk yarısında üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkanı sunduklarını bildirdi.

Poyraz, yaptığı açıklamada, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum, yem, motorin, gübre gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını kaliteli, güvenilir, uygun kredi imkanlarıyla karşıladıklarının altını çizen Poyraz, ekimden hasada üreticilere teknik destek sağladıklarını, hasat sonrası ise çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak pazarlama sorunlarına çözüm getirdiklerini anlattı.

Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığının da desteğiyle "tarımsal girdilerin sabit oranla kredilendirilmesi" uygulamasını başlattıklarını anımsatarak, şu anda akaryakıt haricindeki tüm girdilerin sabit oran üzerinden kredilendirildiğini ifade etti.

Tarım Kredi'den çiftçiye alternatif krediler sunuluyor

Kooperatif ortaklarına sunulan yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Poyraz, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, kredi kullanan ortaklarımızın ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli olarak ödeyenlerin ödüllendirilmesi maksadıyla Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatmıştık. Bu yıl içinde ortaklarımızın kısa vadeli motorin ihtiyaçlarının faizsiz ve herhangi bir maliyet, masraf, komisyon gibi yansıtılmadan karşılanması amacıyla Hasat Vadeli Motorin Kredisi, ortakların kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kısa Vadeli Yem Kredisi, üreticilerin Kurban Bayramı öncesindeki yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla da Kurban Vadeli Yem Kredisi gibi yeni faizsiz kredi ürünlerini ortaklarımızın kullanımına sunduk."

Poyraz, söz konusu faizsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle karşılandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlamış olduk. Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz."