Faizsiz kredi! 10 bin TL'ye kadar...

Milyonlarca kişi için güzel haber geldi. Faiz ödemesi yapılmadan sadece kullanılan anaparanın geri ödemesi yapılarak kredi kullanımı mümkün. Faizsiz kredi kullanım şartı ise var olan borçların düzenli bir şekilde ödeniyor olması. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), kredi kullanan ortaklarının ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Nakit sıkıntısı çekenler için iyi haber geldi. Faiz ödemeden kredi kullanımı sağlanıyor. Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklarına teşekkür amacıyla “Bereketli Kredi” adı altında sunulan proje kapsamında, Tarım Kredi ortakları 2021 yılında 10 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, şu bilgileri verdi:

“Tarım Kredi ortaklarından geçtiğimiz yıl borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10’una kadarını, 2021 yılının ocak, şubat, mart aylarında bir yıl faizsiz olarak kullandıracağız. Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan gübre, ilaç, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin liraya kadar faizsiz olarak alabilecekler. Geçen sene 100 bin lira kredi kullanan ortağımız 10 bin lira sıfır faizli kredi kullanabilecek.”