Faizsiz konut şirketleri için flaş karar! Durduruldu

Faizsiz konut şirketleri için flaş karar! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2 Temmuz’da tasfiyesine karar verdiği 21 faizsiz konut şirketi için tasfiye komisyonu kuruldu. Tasfiye komisyonu tarafından şirketlerin masraf kalemlerinin tespiti işlemlerine başlandı. Süreç içerisinde, kullanılmayacak olan, örneğin lüks araç kiralama gibi dış hizmet alımları durduruldu.

Tasfiye komisyonu tarafından şirketlerin masraf kalemlerinin tespiti işlemlerine başlandı. Süreç içerisinde, kullanılmayacak olan, örneğin lüks araç kiralama gibi dış hizmet alımları durduruldu. Masraf kalemleri içinde de özel konaklamalar, özel uçak kiralamaları, lüks villa kiralamaları olduğu belirtiliyor.

Faizsiz konut sistemi ile ilgili yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanmasının ardından BDDK şirketler için intibak sürecini başlattı ve 7 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları şartını getirdi. 35 şirketten 21’inin yasadaki şartları taşımadığının görülmesinin ardından bunlarla ilgili tasfiye süreci başlatıldı. Tasfiye süreci başlayan firmaların, sektördeki toplam 400 bine yakın müşteri sayısının yüzde 10’una sahip olduğu belirtilirken, firmaların faaliyet süresinin de ortalama bir yıl olduğu kaydedildi.

4 ALT KOMİSYON

Tasfiye sürecine alınan 21 şirketin; finansman dönemindeki müşterilerden gerçekleştirilecek tahsilatlar ve şirketlere ait varlıkların satışı ile tasarruf dönemindeki (tahsisatı/teslimatı henüz yapılmayan) müşteriler tarafından yapılan ödemelerin iadelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, tasfiye kararının ardından tasfiye komisyonu üyelerinin atama işlemleri yapıldı. 21 şirket için tasfiye komisyonu üyelerinden oluşan dört ayrı alt komisyon oluşturuldu. Kaynakların verdiği bilgiye göre, genel hükümlere göre tasfiye edilecek söz konusu şirketlerin tasfiye halinde olduklarını belirtecek şekilde düzenlenmiş ticaret ünvanları ile şirketler özelinde atanan tasfiye komisyonu üyelerinin yetkilendirilmeleri ilgili ilanlar ticaret sicil gazetesinde yayımlandı.

BAĞIMSIZ DENETİM

Tasfiye komisyonu tarafından tasfiye işlemlerine ve şirketlerin tasfiyenin başlangıcındaki durumunun tespiti kapsamında defter ve kayıtları ile varlık ve envanterinin fiziki tespit ve mutabakatına ilişkin işlemlere başlandı. Tasfiye komisyonu incelemelerine devam ederken, şirketlerin bilançolarının net bir şekilde ortaya konulması için tasfiye komisyonlarınca ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarına inceleme yaptırılması bekleniyor. Böylece vatandaşların haklarına yönelik ihlallerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

SUİSTİMALLER İNCELENİYOR

Kaynaklar, olası suistimal işlemleri bakımından da şirketlerin titizlikle incelenerek buna ilişkin tedbirlerin de tasfiye komisyonunca ivedilikle alındığını belirterek, tasfiye komisyonu tarafından bu şirketlerin masraf kalemlerinin tespiti işlemlerine başlanıldığını, süreç içerisinde kullanılmayacak olan dış hizmet alımlarının durdurulduğunu anlattılar.

İlerleyen günlerde de masraf kalemlerinin azaltılması için çeşitli aksiyonların alınmasına devam edilmesinin beklendiği kaydedildi. Sektör kaynakları, şirketlerin ticari ve iktisadi bütünlüklerinin tespiti işlemlerinin tamamlanmasının ardından genel hükümlere göre şirketin alacaklıları ve borçlularına bildirimler yapılacağını söylediler. BDDK, başvuran 35 şirketten 21’ini tasfiyeye alırken, 8 şirket iradi tasfiyeye yönlendirildi. 6 şirketle de intibak süreci devam ediyor. Hürriyet/Neşe Karanfil