Faizsiz konut kredisi, ek ödeme, kira desteği, doğal gaz, su, elektrik faturalarında indirim

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AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 23:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonları ilgilendiren yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. 806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzattık" dedi.

Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip  koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4  Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması  uygulanacağını bildirdi. 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı  Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
 
Yurt dışından temin edilen aşının, belirlenen takvimde ve uygulama  kapsamında, en kısa zamanda milletin hizmetine sunulacağını belirten Erdoğan,  yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi.
 
"İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir  aşılama sürecine geçeceğiz." diyen Erdoğan, bu süreçte tedbirlerin sıkı şekilde  devam ettirileceğini vurguladı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31  Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz  uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla  kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini  sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın  kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla  sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri,  maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim  yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana  kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim."
 
Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını  anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç  duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma  imkanına sahip olduklarını kaydetti.
 
Erdoğan, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun  Türkiye'den daha kötü durumda olmasının, Türkiye'nin salgınla mücadelede geride  değil ileride bulunduğunun işareti olduğuna dikkati çekti.
 
Mücadelenin başarıyla sonuçlandırılacağının altını çizen Erdoğan,  aydınlık geleceğe doğru yürümeyi sürdüreceklerini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki sel felaketinde hayatını  kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü bütçesini salgın  sebebiyle küresel sağlık ve onu takip eden ekonomi krizinin yaşandığı dönemde  hazırladıklarını ifade etti.
 
Her küresel kriz döneminde olduğu gibi bu süreçte de ülke ekonomisi  ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken hep farklı bir yaklaşım içinde  olduklarını söyleyen Erdoğan, "2008 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin  tamamı ciddi bir finansal kriz yaşarken Türkiye olarak bu süreçten güçlenerek  çıktığımızı ve çıkacağımızı söylemiştik. Hatırlayın o günleri. Nitekim takip eden  yıllarda rekor büyümelerle 2009'daki kaybımızı fazlasıyla telafi ettik. O zaman  Başbakandım. Bu yıl için de aynısını söylüyoruz." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türkiye ile ilgili oldukça olumsuz  tablolar çizen uluslararası ekonomi kuruluşlarının değerlendirmelerini, aşama  aşama kendilerinin söyledikleri yere doğru getirmeye başladıklarını belirtti.
 
Asıl amaçlarının salgının hızlandırdığı küresel, siyasi ve ekonomik  yeniden yapılanma sürecinde ülkeyi hak ettiği seviyeye çıkarmak olduğuna dikkati  çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üretimin, ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin  sıkıntıları salgın döneminde daha iyi görüldü. Dünya, ekonomide daha dengeli bir  üretim ve ticaret dağılımı arayışı içindedir. Türkiye pek çok avantajıyla bu  arayışta öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Ekonomimizi sadece mevcut tabloya  bakarak değil, önümüzdeki işte bu büyük potansiyeli dikkate alarak yönetiyoruz.  Son 10 yıldır olduğu gibi yeni dönemde de en önemli rehberimiz ve yol  göstericimiz 2023 hedeflerimizdir. Bu anlayışla 2021 bütçesini üretim, yatırım,  istihdam, ihracat, büyüme esasları üzerine bina ettik. Bütçemizin şimdiden  ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
 
 
"Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz"
"Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem  yaşıyoruz." diyen Erdoğan, salgınla başlayan sağlık krizinin gelişmiş ya da  gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm makroekonomik dengeleri derinden  sarstığını dile getirdi.
 
İşsizlik, ticaret, turizm ve borçluluk gibi pek çok göstergenin  tarihin en kötü seviyelerine ulaştığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm bunların etkisiyle 2020'de küresel ekonominin yüzde 4'ün üzerinde  küçülmesi bekleniyor. Elbette dünyanın umudunu yeşerten gelişmeler de var.  Salgının tedavisi konusunda başarıya ulaşan her adım çok hızlı bir küresel  toparlanmayı beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Nasıl bir küresel durumla  karşılaşırsak karşılaşalım, Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen  fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Bunun için gerçekçi  bir zeminde hem atik hem ihtiyatlı olacağız. Hepsinden önemlisi her durumda  vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan  yönlerini gayet iyi biliyoruz. Güçlü yönlerimizi sağlamlaştırırken,  kırılganlıklarımızın üzerine gidiyor, gereken tedbirleri de alıyoruz. Türkiye  salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak  girmekte kararlıdır. Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık  aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum. Bunun  için gereken somut zemine de sahibiz."
 
 
"Sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladıkları politikalar, kredi genişlemesi ve  normalleşme adımlarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme  gerçekleştirildiğini vurguladı.
 
Türkiye'nin Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında üçüncü  çeyrekte en fazla büyüyen ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, şu  değerlendirmelerde bulundu:
"Büyüme unsurları içinde bizi fazlasıyla memnun eden, makine-teçhizat  yatırımlarındaki yıllık yüzde 23,5'i bulan artış oldu. Salgın şartlarına rağmen  yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerimizde 851 yeni fabrika üretime  başladı. İmalat Sanayi Sicili'ne yeni kayıt yaptıran 13 bin 546 tesis üretime  geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam  ediyor. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini de  görüyoruz. İş gücü piyasasına yönelik olarak aldığımız tedbirler ve hayata  geçirdiğimiz istihdam destekleri sayesinde eylülde işsizlik oranı geçen seneye  göre 1,1 puan gerileyip yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte henüz  ülkemizin istihdam potansiyelini yeteri kadar harekete geçiremediğimizi  biliyoruz. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını  çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."
 
Erdoğan, 3. çeyrek büyümesinin kayda değer bir başarı olmasıyla  beraber asıl önemli olanın büyümenin dengeli, kaliteli ve sürdürülebilir olması  olduğunu ifade etti.
 
Hiç şüphesiz düşük büyüme oranlarıyla da makro ekonomik istikrarı  sağlamanın mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, büyümeyi ve istikrarı birlikte  gerçekleştirmek için çalıştıklarını aktardı.
 
 
"Karşılıksız nakit desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu"
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa başta olmak üzere pek çok  yerde salgının yeniden yükselişe geçmesinin işlerini zorlaştırdığını anlatan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Talep cephesindeki daralmalara bağlı olarak herkes gibi bizim dış  ticaretimiz de küresel gelişmelerden etkileniyor. Her şeye rağmen yatırım,  istihdam ve üretimi sürdürmek için tedbirlerimizi almaya, hedeflerimize doğru  yürümeye devam edeceğiz. Salgının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren  tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın, tüccarımızın, iş insanlarımızın  yanında olduk. Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız nakit  desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu. Ayrıca istihdam ve üretimi  desteklemek için kredi imkanlarını genişletmeye yönelik pek çok paketi hayata  geçirdik. Türkiye'de gerçekten çalışmak, üretmek, işini sürdürmek veya büyütmek  isteyip de devletten beklediği desteği alamadığını söyleyen hiç kimse yoktur.  Bazılarının bu destekleri amacına uygun şekilde kullanmayarak farklı yollara  yönelmiş olmaları bizim iyi niyetle üzerimize düşeni yaptığımız gerçeğini  değiştirmiyor. Biz dün olduğu gibi bugün de yine samimiyetle esnafımıza ve  tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz."
 
Kendilerine ve dostlarına huzurlu bir gelecek inşa etmek için  fedakarca gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, bu samimi çabalara her  devletten ve her kesimden destek beklerken haksız ve saplantılı ithamlara maruz  kalabildiklerini ifade etti.
 
 
"Hiç kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz."
Erdoğan, son dönemde Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım  söylemlerinin artmasının ve süreçlerinin hareketlenmiş olmasının üzüntü verici  olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Halbuki Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil yıllardır  geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektir. Aynı şekilde NATO  müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili  hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne  komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim, hele çatışma peşinde  koşan bir ülke asla değiliz. Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın  huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ama bu durum ülke ve millet  olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz  kalacağımız anlamına gelmiyor. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi hiç  kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz."
 
 
Bu çerçevede Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan  geniş bir coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içinde olduklarına dikkati çeken  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu gayreti kendi çıkarlarımızı korumanın yanında gözünü ve gönlünü  ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimizin hukukunu savunmak için de  gösteriyoruz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk veya zulüm varsa tepkimizi ortaya  koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Nasıl bir asır önce Kurtuluş  Savaşımız ezilenlere ilham kaynağı olmuşsa ülkemizin istiklal ve istikbal  mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor. Ay yıldızlı al bayrağımız  Gazze'den Arakan'a, Balkanlar'dan Karabağ'a kadar dünyanın dört bir köşesinde  özgürlük, adalet ve hukuk mücadelesini temsil ediyor."
 
Dağlık Karabağ'da yaşananların Türkiye'nin bu kararlı duruşunun ne  kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye tıpkı bir asır  önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun yaptığı gibi tarihi bir dönüm  noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır." diye konuştu.
 
Erdoğan, Kafkas İslam Ordusunu Bakü'ye 18 kilometre mesafedeki  Güzdek'te karşılayan Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevad'ın duygularını  ifade ettiği, "Dağa, taşa, sancağını öptürüp duman gibi bu dağları bürüdün,  denizlere selam resmi yaptırıp, göklerdeki bulut gibi yürüdün, yürü, yürü batan  günün izine, gülümseyir doğan güneş yüzüne. Gardaşlığın fermanına baş eğip,  mazlumların imdadına yetiştin, karanlıkta iman sana yol açtı, sen o yoldan  muradına yetiştin, yürü, yürü batan günün izine, gülümseyir doğan güneş yüzüne."  dizelerini aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla bir  kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmış, maziden atiye uzanan yepyeni bir köprü  inşa etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteği ile 44 gün süren  vatan muharebesini hamdolsun şerefli bir zaferle taçlandırmıştır. 30 yıldır işgal  altında tutulan Azerbaycan toprakları kurtarılmış, Dağlık Karabağ'ın vatan  hasreti son bulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu 44 günlük bir savaşın  ardından kazanılan zafer askeri, diplomatik ve siyasi açıdan çok büyük anlamlar  taşıyor. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi  sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor." şeklinde konuştu.
 
 
"Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır"
Şehitlerin fedakarlıklarının remzi olan Azerbaycan bayrağının 30  yıllık aranın ardından Karabağ'da artık gururla dalgalandığını söyleyen Erdoğan,  "Laçın'dan Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık  Ezan-ı Muhammediler süslüyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir  dönemin kapıları aralanmıştır. İnşallah bundan sonra bölgede merkezinde çatışma  yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk  ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle  gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyaretinin bu bakımdan çok önemli mesajlar  içerdiğini dile getiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Azatlık Meydanı'nda yapılan zafer törenlerinde merhum Haydar  Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' şiarının ete kemiğe büründüğünü hep birlikte  yeniden gördük. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında, binalarında,  balkonlarında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Azerbaycanlı  kardeşlerimizin coşkusuna biz de heyetimizle birlikte ortak olduk. Vatan  muharebesi sırasında şehit düşen 2 bin 783 kahraman Azerbaycan askerini ve 100  sivil kardeşimizi rahmetle yad ettik. Böylece Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve  sevinçte tek yürek, tek bilek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."
 
 
Ziyaret sırasında yaptıkları görüşmelerde Karabağ konusunda  uluslararası alanda ve diğer ülkeler nezdinde izleyecekleri yol haritasını ele  aldıklarına değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında  yeniden imar ve çeşitli kalkınma projelerini değerlendirdik. Vatandaşlarımıza  kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün yanı sıra medya ve yatırım alanlarında  çeşitli anlaşmaların imzalanmasına şahitlik ettik. Artık pasaport yok, kimlikle  rahatlıkla Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip gelebileceğiz. Yapılan  anlaşmaların savunma ve altyapı başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi daha  da derinleştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e nazik daveti ve  misafirperverliği için selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, konuşmasına şöyle  devam etti:
"Vatan, bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun  kahraman neferlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize acil  şifalar diliyorum. Kazanılan zafer dolayısıyla şahsım ve milletim adına bir kez  daha Azerbaycan Türklerini tebrik ediyorum. Özellikle bölge ülkelerini bu  zaferden rahatsızlık duymak yerine 30 yıllık bir işgalin sona erdirilmiş  olmasının mutluluğunu Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaya davet ediyoruz.  Rabbime hem bizlere böyle bir zaferi yaşattığı hem de burası çok önemli, Boraltan  faciasında tek Parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizleme imkanı  bahşettiği için hamdediyorum. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi çekemeyenlere inat  Türkiye ve Türk milleti olarak her türlü sıkıntısında can Azerbaycan'ın yanında  durmaya devam edeceğiz."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Türk lirası cinsi varlıklara  olan güveni artırmak için piyasa dostu adımlar atıldığını anımsatarak, şöyle  konuştu:
"Bu sayede kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk  priminde düşüş ve Türk lirasında değerlenme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz  talebi de azalma eğilimine girdi. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde tüm  vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden Türk lirasına çevirerek üretim ve  istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini  bekliyorum. Son dönemde uluslararası yatırımcıların yaklaşık 11 milyar dolar  civarında sermaye girişi gerçekleştirmiş olmasını da önemli görüyorum. Sadece  hazine tahvil ve hisse senedinde uluslararası yatırımcı girişleri 2 milyar dolara  ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası yatırımcıların Türk lirası  cinsi varlıklara yönelik ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca portföy  akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin  peşindeyiz. Bunun için gereken her türlü şartı sağlamaya çalışıyoruz."
 
İktidarda bulundukları 18 yıl boyunca mali disiplinin korunması  hususunda çok büyük hassasiyet ve özen gösterdiklerine işaret eden Erdoğan,  "Salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam  ederken, kamu harcamalarındaki disiplini de göz ardı etmiyoruz. Merkezi yönetim  bütçe açığının milli gelire oranını 2020 sonu için yüzde 4,9 olarak  hedeflemiştik. Gerçekleşmeler 2020 yılını yüzde 4 buçuğun altında bir bütçe açığı  ile kapatacağımızı gösteriyor." dedi.
 
 
"Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı yönetilebilir  seviyededir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir diğer önemli avantajının düşük  borçluluk oranları olduğuna işaret ederek, "Bu yılın ilk 9 ayında küresel  borçluluk oranları daha önce eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Toplam küresel  borç 272 trilyon dolarla küresel hasılanın 3,5 katına erişti. Ülkelerin toplam  borçları milli gelirlerine oranla oldukça arttı. Japonya'da toplam borcun milli  gelire oranı yüzde 632, İngiltere'de yüzde 500, Çin'de yüzde 337 ve Almanya'da  yüzde 268'e yükseldi. Türkiye'de ise toplam borçların milli gelire oranı yüzde  167 ile yönetilebilir bir seviyededir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bankacılık  sektörünün sağlıklı yapısını koruyarak çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken  Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Sektörün sermaye yeterliliği oranı ekim itibarıyla yüzde 19,9 ile  yasal sınırların oldukça üzerinde gerçekleşti. Diğer göstergelerde de  bankalarımız uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde  seviyelerde bulunuyor. Bankalarımız zaten yüzde 4 düzeyinde olan tahsili geciken  alacaklarının yüzde 75'i kadar karşılık ayırmış durumdadır. Geçtiğimiz hafta  itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2  milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır. Yurt dışından kaynak temini  hususunda da hiçbir sıkıntı yaşamayan bankalarımız yıl içinde vadesi dolan  sendikasyon kredilerini yüzde 90'ın üzerinde bir oranla ve ilave bir maliyet  baskısı olmaksızın yeniledi. Netice itibarıyla ülkemiz güçlü bankacılık sistemi  sayesinde yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara ihtiyaçları olan desteği  sağlayabilecek potansiyele, imkana ve mekanizmalara sahiptir."
 
 
"Yoğun bir mücadele içindeyiz"
Erdoğan, ekonominin güçlü yönlerinin farkında olduklarını, sıkıntıları  ve çözüm yollarını da gayet iyi bildiklerini dile getirerek, "Türk ekonomisine  faiz, enflasyon ve kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların yol  açtığı maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun bir mücadele içindeyiz.  Faizlerin piyasa şartlarında makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz. Enflasyon  kasım ayında tüketici fiyatlarında yüzde 14 ve üretici fiyatlarında yüzde 23  düzeyinde gerçekleşti. Rakamların bu seviyelere çıkmasında döviz kuru, petrol ve  gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu." şeklinde konuştu.
 
Enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutan kur riskini  azaltacak politikaları özenle hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, "Geçmişte  enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar  sağlayacağız." dedi.
 
 
"İdari ve hukuki reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öncelikleri olan cari açıkla mücadelede  de yapısal önlemlere hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İmalat sanayimiz her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahiptir.  Ana maldaki ithalata bağımlılığı azaltma yönünde de mesafe kaydediyoruz. Bu  noktada savunma sanayimize özel bir parantez açmak istiyorum. Savunma sanayimizde  iktidara geldiğimizde yüzde 20 düzeyinde olan yerlilik oranı bugün yüzde 70'lere  ulaşmış durumdadır. Bu alanda başarıyı getiren yönetişim modelini, imalat  sanayinin diğer alt sektörlerinde de uygulayacağız. Üretimde ara malı ithalatına  olan bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemi ile  mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz.
 
 
Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında, önümüzdeki  aylarda kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek  teknolojiye dayalı sektörlerde yeni çağrılara çıkıyoruz. Bu ürünlerde yurt içi  üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini temin için tüm imkanlarımızı seferber  ediyoruz. Türkiye'nin tüm politikalarını salgın sonrası dönemin kazananı olma  hedefine göre şekillendiriyoruz. Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkanlarımız,  güçlü tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye'ye  yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyedeyiz. Rekabete dayalı piyasa ekonomisi  gelenekleri çerçevesinde her türlü yenilikçi teklife açığız. Yatırım ortamını  iyileştirecek, öngörülebilirliği artıracak, yatırımcıların tereddütlerini  giderecek iklimi güçlendirmek için gereken idari ve hukuki reformları tereddütsüz  hayata geçireceğiz."
 
 
Bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomi, hukuk ve idari alanlardaki  reform paketlerini Meclis gündemine taşımaya başlayacaklarını vurgulayan Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Yatırım, üretim, ihracat, istihdam, hukuk, adalet, güvenlik odaklı  politikalarla ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz. Sadece bunlarla  kalmıyor, her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak  adımlar atıyoruz. Mesela bugünkü kabinemizde Milli Uzay Programı'mızın sunumunu  dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde  dalgalandıracağımız günler çok yakındır. Bu programı önümüzdeki haftalarda  ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."
 
 
"Bu nasıl muhalefetin başı olmaktır?"
Erdoğan, Türkiye'de kimi siyasi partilerin temsilcilerinin ve onlarla  aynı amacı paylaşan kesimlerin yalanı silah olarak pervasızca kullandığını ifade  ederek, şunları söyledi:
"Terörle mücadele eden sınır ötesi harekatlarımıza, yatırımlardan  koronavirüs salgınıyla mücadeleye kadar tüm hususlarda attığımız her adımda bu  alçakça yöntemle karşılaşıyoruz. Kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz ve  hırsızlık gibi ahlaki çöküntüye işaret eden hadiseleri bile yalanla tersine  çevirmeye kalkacak kadar tefessüh eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini  milletimize bırakıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zattan bu tacizcilerden, bu  cinsel ilişkilerle alakalı, hırsızlıklarla alakalı, yapılan soygunlarla alakalı  şu ana kadar en ufak bir açıklama duyduğunuz mu? Duymadık. Bu nasıl bir  muhalefetin başı olmaktır?"
 
Bu kirli zihniyetin koronavirüs salgını gibi 83 milyonun tamamını  ilgilendiren hayati meseleyi de yalanlarına alet etmesini kabullenmelerinin  mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, "Salgınla mücadelede bütün varlığımızı  ortaya koyarak, pek çok yalanı ardı ardına sıralayıp önlerine konan hakikatlere  asla kulak vermeden bir sonraki yalana geçenlere, müsamaha göstermeyeceğiz."  dedi.
 
 
"Tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla iş birliği  halinde ve onların belirlediği standartlar çerçevesinde salgınla mücadelesini  şeffaf şekilde yürüten bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri de hep bu uluslararası  uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır. Her fırsatta 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz  temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayeti telkin ederek, aşı geliştirme  çalışmaları başta olmak üzere konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyerek  süreci yönetiyoruz. Aldığımız tedbirleri sadece ve sadece milletimizin hayatını,  sağlığını, geleceğini düşünerek belirliyoruz. Son kabine toplantımızın ardından  vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerimizdeki doluluk oranlarına bakarak  kararlaştırdığımız sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu ilave tedbirleri  milletimizle paylaştık. Bugünkü kabine toplantımızda, alınan tedbirlerin  sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin tüm fertlerinin büyük  fedakarlığı ile uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu  etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu  mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir."
 
 
"KDV indirimleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı"
Milletin fedakarlıklarına karşı şükranlarını, hayata geçirdikleri ve  geçirecekleri desteklerle ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, bu  çerçevede şu kararları paylaştı:
"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul  kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.  Benzer şekilde, yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama  hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam  edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız  konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok  sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma  gittik."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği  için hazırlıklara başladıklarını bildirerek, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin  871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin  567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu  kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde  vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis  işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek  kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler  faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3  milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye  konuştu.
 
 
"Esnafa 1 milyar 300 milyon lira kira desteği"
Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre  belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle  büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği  yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık  bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi  çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında  bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm  tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak  hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme  sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz.  Bu ertelemenin  turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya  tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri  kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı  sağladık."
 

 

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