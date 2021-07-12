Faizsiz ihtiyaç kredisi müjdesi! Başvuran alıyor, resmen duyuruldu...

Kredi çekmek isteyenlere müjde! Faizsiz kredi fırsatı sunuldu. Resmen duyuruldu, başvuran alıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. QNB Finansbank kredi kararını açıkladı. 20 bin TL, sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak kredi kullandırılacak. QNB Finansbank, pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere 'Sözüne Bedava Kredi' kampanyasını başlattı. Kredi kullanımından itibaren ise kredi fırsatından faydalanmak isteyenlerin bankayla çalışması beklenecek.

Kredi kullanacaklara güzel haber ! Sıfır faizli kredi fırsatı hayata geçirildi. Yüz binleri ilgilendiriyor. QNB Finansbank , pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere ‘Sözüne Bedava Kredi’ kampanyasını başlattı.

FAİZSİZ 20 BİN TL KREDİ

Sözüne Bedava Kredi, pandemi döneminde nakit ihtiyaçları artan KOBİ’lere destek vermek için QNB Finansbank’ın işimiz rakamlarla değil, insanlarla felsefesiyle hayata geçirildi. 20 bin TL sıfır faizli Sözüne Bedava Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen KOBİ’lerden kredi kullandırımının başlamasından itibaren QNB Finansbank ile bankacılık işlemlerinde çalışması beklenecek.

KOBİ'LERE ÖZEL

QNB Finansbank KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan yaptığı açıklamada, özellikle pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin, işe devam kredilerine ek olarak Dijital Köprü çözümleri ile de yanında olduklarını hatırlattı. Sözüne Bedava Kredi kampanyasının da yine reel sektörü desteklemek, finansman desteğini faizsiz vererek KOBİ’lerin zorlu pandemi koşullarında ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini belirtti. Bayhan, QNB Finansbank olarak KOBİ’lere ve reel sektöre desteklerinin kesintisiz süreceğini de ekledi.