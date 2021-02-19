Faizsiz ev ve araba için flaş hamle! Kapanıyor, artık...

Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişiyor. Sayı her geçen gün artıyor. Vatandaşlardan yoğun talep var. Rakamlar yüz binlerle ifade edilmeye başladı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız ev sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da yükseldi. 'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketlerin Çiftlikbank örneğindeki gibi saadet zincirine dönmesini önlemek için harekete geçildi.
Vatandaşı faizsiz ve peşinatsız ev, araba, arazi sahibi yapmayı vaat eden bir nevi finans kurumu olan bu şirketlerin sayısı son dönemde artarak 100'e yaklaştı. Bazı şirketlerin üye sayısının 100 bini geçtiği, cirolarının ise yüz milyonlarla ifade edilmeye başlandığı belirtiliyor.
100 MİLYON ŞARTI!
Faizsiz konut ve araba edindiren şirketlere asgari 100 milyon lira sermaye şartı getiren ve BDDK denetimine alan yasa teklifi, TBMM Sanayi Ticaret Komisyonu’nda önceki gün kabul edildi. Yasa teklifinin Sanayi Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bilgi veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, sektörde yasal düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirterek, geçmişte bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlukların benzerinin yaşanmaması için bu şirketlerin belirlenen kurallar çerçevesinde bankalar gibi BDDK’nın gözetimine gireceğini belirtti. Sermaye şartı getirildiğini, sektöre girme şartlarının belirlendiğini anlatan Gül, “Aynı bankalar gibi sektöre giriş ve çıkış noktasında bir problem olursa, o problemin düzeltilmesi sağlanacak, düzeltme mümkün değilse, kötü çalışan ya da suça kayan mekanizmalarda da bir anlamda savcılığa intikal ettirecek bir denetim, gözetim faaliyeti yürütülecek. Burada toplanan paraların o amaç doğrultusunda toplanması ve o amaca yönelik olarak da harcanmasına yönelik bir anlayışla doğdu” dedi.
TESPİTLER YAPILACAK
Gül, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geçiş sürecinin önemli olduğunu belirterek, “Bu süre içerisinde bunu kötü niyetli şekilde kullanan yahut da hesabını kitabını bilmeden, reklamda veya farklı alanlarda bu paraları kullananlar varsa, onların tespiti önem arz ediyor. Burada, MASAK’la veya diğer kuruluşlarla da çok yakın temas hâlindeyiz” diye konuştu.
‘100’E YAKIN FİRMA VAR’
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de yasa teklifi çalışmalarına başladıklarında 12 firma varken çalışma tamamlandığında sayının 29’a yükseldiğini belirtti. Akben, firma sayısının Anadolu’nun çeşitli illerine yayılarak arttığını dile getirerek, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında 45 şirket görünmekle birlikte, emlakçı ya da başka sıfatlarla yaklaşık 100’e yakın firmanın olduğunu söyledi. (Hürriyet)